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«Реал» — «Кадис»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

«Реал» — «Кадис»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид – «Кадис» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.90.

«Понимаю, что совсем мало ребят из тех, кто играл в Мюнхене, появится на поле здесь. Ответная игра с «Баварией» через несколько дней, а чемпионство и так почти в кармане. Но всё равно, я посмотрел, состав боевой подбирается. Куртуа вернётся, Милитао сыграет с первых минут, Модрич, Камавинга. Впереди нормальная группа атаки. Браим великолепный сезон проводит, Хоселу достаточно забивает для его роли. И на турка Гюлера очень интересно взглянуть, тем более что он уже забивал. В любом случае этот состав мощнее, чем у «Кадиса», причём в разы.

А «Кадис», мне кажется, уже смирился с вылетом. Пять очков за пять туров отыграть будет сложно. Тем более команда за последние пять встреч выиграла только один раз, да и то у «Гранады», которая ещё ниже. Нужна серия побед. Думаю, в «Кадисе» уже никто в это не верит.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Кадис
Кадис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому поставлю на «Реал» с форой (-2). Почему бы дома не обыграть аутсайдера, резервисты наверняка хотят проявить себя, чтобы отвоевать место в основе. Тем же Куртуа и Милитао надо набирать форму», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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