«Жирона» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Жирона» – «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.36.

«В центральном матче 34-го тура чемпионата Испании нас ждёт очень интересная встреча. Между собой сыграют претенденты на второе место «Жирона» — «Барселона».

В первом круге «Жирона» обыграла «Барсу» на её поле (4:2), а сейчас отстаёт от соперника на два очка, и победа хозяевам крайне необходима. Разумеется, что сине-гранатовые думают о реванше, но у себя дома их оппонент проиграл только один матч – без пяти минут чемпиону мадридскому «Реалу».

Обе команды предпочитают атакующий футбол, и, наверное, стоит ждать большого количества забитых мячей. В прошлом туре «Жирона» прервала серию из пяти поражений подряд, обыграв «Лас-Пальмас». И в случае второго выигрыша подряд подопечные Мичела могут вернуться на вторую строчку в турнирной таблице. А «Барселона» в своём предыдущем матче обыграла «Валенсию» (4:2) и находится в хорошем настроении. И этот факт, а также чувство хорошей футбольной мести добавляют им уверенности и мотивации», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».