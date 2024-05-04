«Жирона» – «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Жирона» – «Барселона».

Ставка: тотал «Барселоны» больше 1,5 мяча за 1.80.

«У нас решающий матч в борьбе за второе место в чемпионате Испании. «Жирона» примет «Барселону». Между командами два очка, и понятна стилистика матча и игры «Жироны». «Жирона» была хороша в первой игре против «Барселоны», и матч был результативным.

«Барселона», оставшись только с Ла Лигой, понимает, что эта игра важна и нужно отстаивать второе место. «Барселона» провела хороший матч против «Валенсии» — хет-трик Левандовского и много моментов.

Когда мы говорим про «Жирону», про ее атаку, про взаимодействие, то всегда имеем в виду результативность. Думаю, что матч будет результативный, поэтому можно рассматривать ТБ 3,5. Но, учитывая, как «Жирона» раскалывается и какие зоны оставляет сопернику, а «Барселона» может этим воспользоваться, я бы взял лучше тотал именно «Барселоны» больше 1,5 мяча. Можно также рассматривать и ТБ 2,5 при обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».