Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» обойти «Зенит» после матча с «Ахматом»

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» обойти «Зенит» после матча с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

4 мая в Краснодаре состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск.

После 26 туров «Краснодар» занимает второе место в РПЛ с 50 очками, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые 6 мая на выезде встретятся с «Факелом».

Явными фаворитами считаются подопечные Мурада Мусаева: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.67. Это примерно 58% вероятности. Успех грозненцев оценён в 5.30 (18%). Ставки на ничью принимаются за 4.16 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют футболисты «Краснодара», сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Сделать ставку на то, что «Краснодар» не проиграет и как минимум на два дня возглавит турнирную таблицу РПЛ, предлагается с коэффициентом 1.19 (82%).

Материалы по теме
«Краснодар» — «Ахмат». Адиев подпортит Мусаеву статистику
«Краснодар» — «Ахмат». Адиев подпортит Мусаеву статистику
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android