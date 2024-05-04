Букмекеры оценили шансы «Краснодара» обойти «Зенит» после матча с «Ахматом»

4 мая в Краснодаре состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск.

После 26 туров «Краснодар» занимает второе место в РПЛ с 50 очками, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые 6 мая на выезде встретятся с «Факелом».

Явными фаворитами считаются подопечные Мурада Мусаева: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.67. Это примерно 58% вероятности. Успех грозненцев оценён в 5.30 (18%). Ставки на ничью принимаются за 4.16 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют футболисты «Краснодара», сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Сделать ставку на то, что «Краснодар» не проиграет и как минимум на два дня возглавит турнирную таблицу РПЛ, предлагается с коэффициентом 1.19 (82%).