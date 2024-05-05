«Челси» — «Вест Хэм»: коэффициенты букмекеров на матч АПЛ

5 мая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 36-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм». Начало игры — в 16:00 мск.

Явными фаворитами считаются подопечные Маурисио Почеттино: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.70. Успех «молотобойцев» оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Букмекеры не сомневаются, что лондонское дерби получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют футболисты «Челси», сыграет коэффициент 1.08. Гол в исполнении «Вест Хэма» доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

В трёх предыдущих турах АПЛ «Вест Хэм» набрал одно очко. «Челси» в 11 последних матчах турнира потерпел лишь одно поражение.