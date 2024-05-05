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Букмекеры оценили шансы «Динамо» продлить победную серию в РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Динамо» продлить победную серию в РПЛ
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5 мая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Явными фаворитами игры считаются подопечные Марцела Лички: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Это примерно 56% вероятности.

Успех сочинцев оценён в 4.68 (21%). Ставки на ничью принимаются за 4.23 (23%).

При этом букмекеры не сомневаются, что матч окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.11. Гол в исполнении «Сочи» доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.58.

«Динамо» одержало три победы в РПЛ подряд с общим счётом 7:2.

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