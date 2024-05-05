Эксперты назвали шансы «Ливерпуля» обыграть «Тоттенхэм» в АПЛ

5 мая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 36-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

Эксперты не сомневаются в победе подопечных Юргена Клоппа: поставить на «Ливерпуль» можно с коэффициентом 1.46. Это примерно 68% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценён в 6.20 (15%). Ставки на ничью принимаются за 5.72 (17%).

При этом букмекеры убеждены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» окажется результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.28.

Если забьют футболисты «Ливерпуля», сыграет коэффициент 1.03. Гол в исполнении «Тоттенхэма» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.39.