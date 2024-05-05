«Айнтрахт» — «Байер»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Байер».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают 47 матчей кряду во всех турнирах. В минувшей игре в Лиге Европы «фармацевты» победили «Рому» на выезде со счётом 2:0 благодаря голам Флориана Вирца и Роберта Андриха. Эта встреча стала пятой из последних 10, в которых «львы» отыграли «на ноль».

Если раньше у них часто наблюдались проблемы в защите, то последнее время Хаби Алонсо стал устранять и их. Пусть «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, но он всё ещё мотивирован установить рекорд. Клуб может стать первым в истории Бундеслиги, кому удастся завершить сезон без поражений. Ради такого стоит приложить усилия.

Последние две игры в первенстве стали настоящим испытанием для «Байера». Сначала пришлось отыгрываться на последних добавленных минутах в матче с дортмундской «Боруссией» (1:1), а затем «фармацевты» на 90+6-й минуте сравняли счёт со «Штутгартом» (2:2). Вот это характер!

Футболист «Айнтрахта» Уго Экитике пребывает в хорошей форме. Он забил в двух последних матчах подряд и наверняка вновь выйдет в основном составе. Помогать ему будет Омар Мармуш. Египтянин является лучшим бомбардиром «орлов». На его счету 11 мячей и шесть результативных передач.

Хаби Алонсо ответственно подходит к изменениям в составе. Он прекрасно работает с глубиной и делает своевременные замены. Встречу с «Ромой» пропустили Виктор Бонифасе и Патрик Шик. Наверняка отдых получит Флориан Вирц, а нигериец и чех выйдут с первых минут на поле. В таком случае «Айнтрахту» точно не позавидуешь.

Встреча почти наверняка получится результативной. Обе команды мотивированы на победы, а изменения в составе «фармацевтов» иногда вскрывают проблемы в обороне. Как минимум по этой причине в двух минувших матчах Бундеслиги команде Хаби Алонсо пришлось отыгрываться. Мы предлагаем поставить на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.