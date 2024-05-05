«Динамо» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Сочи» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3 за 2.00.

«Очень любопытная игра нас ждет в Москве: на «ВТБ Арене» «Динамо», которое преследует «Краснодар» и «Зенит», сыграет против «Сочи». Для «Сочи» сейчас сохранение места в премьер-лиге или хотя бы попадание в стыковые матчи — что-то из области фантастики. Надо всех побеждать, все выигрывать и ждать осечек конкурентов. Очень много было упущено осенью. И весной даже при хорошем содержании футбола «Сочи» очки явно не добрал.

От матча «Динамо» — «Сочи», где и той и другой команде надо обязательно побеждать, футбол жду яркий. Не получился яркий футбол у «Динамо» в кубковой игре против «Спартака». Там очень закрытая получилась игра от соперника, «Спартак» окопался, рассчитывал на быстрые контратаки и длинные передачи. Это сработало, плюс надежная игра в защите и уверенная игра Селихова не позволили динамовцам забить. Ну и было видно, что динамовцы эмоционально слишком были выхолощены после эмоциональной победы над «Зенитом». Сейчас прошло 4 дня. Посмотрим, как динамовцы отреагируют. Опять домашний матч, выигрывать надо. Но надо выигрывать и «Сочи».

Поэтому жду результативную игру от этого матча, где будет забито минимум 3 мяча. Мой прогноз – «тотал больше 3» за коэффициент двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».