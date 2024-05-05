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«Динамо» – «Сочи»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Москве

«Динамо» – «Сочи»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Москве
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Сочи» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.13.

«С мотивацией у этих команд проблем нет. «Динамо» как минимум борется за тройку, а еще и чемпионские надежды остаются. Для «Сочи» едва ли не последний шанс зацепиться за место в РПЛ.

Я думаю, что для «Динамо» этот матч будет проще, чем игра со «Спартаком», который здорово подстроился, сыграл вторым номером, прекрасно реализовал свои шансы. «Сочи» сам любит владеть мячом, комбинировать, но уровень футболистов уступает динамовскому подбору исполнителей. И в таком открытом футболе бело-голубые должны соперника переигрывать. Тем более настрой после поражения от «Спартака» должен быть. Надо реабилитироваться. И по последним встречам сочинцы смотрятся не так свежо, как еще 2-3 недели назад. Негативно на них сказалась история в Грозном.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому я ставлю на «Динамо» с форой (-1). Оборона у «Сочи» выглядит уязвимой, и находящийся в невероятной форме Тюкавин наверняка найдет для себя моменты», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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