«Челси» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.01.

«Челси» и «Вест Хэм» встретятся 5 мая в 36-м туре чемпионата Англии. Обе команды еще имеют шансы на попадание в топ-6. Уверен, нас тут ждет борьба. Пусть и предпочтение я отдаю хозяевам поля.

«Челси» сложнейший матч проводил на неделе. Встречался с «Тоттенхэмом», борющимся за попадание в топ-4. «Шпоры» доминировали больше, «синие» же играли вторым номером, рассчитывая на контратаки. И победа в итоге досталась команде Почеттино – 2:0.

Причем для коллектива это была четвертая подряд игра против соперника с верхушки таблицы. До этого «Челси» не сумел справиться с «Манчестер Сити» (0:1), с «Арсеналом» (0:5) и с «Астон Виллой» (2:2). Но благодаря победе над «Тоттенхэмом» «синие» поднялись в турнире впервые за долгое время – с 51 очками они идут восьмыми и отстают от зоны еврокубков всего лишь на три балла.

«Вест Хэм» же идет сразу за «Челси» в таблице – на девятом месте с 49 баллами. Ранее клуб шел намного ближе к топ-6, но зачастил с неудачами – всего лишь одна победа в пяти турах. Если же брать еще две неудачи с «Байером» в четвертьфинале Лиги Европы, то за девять противостояний во всех турнирах «молотобойцы» добились всего лишь одной победы.

Причем несколько совсем необязательных неудач было у команды недавно – 0:2 от «Фулхэма», 2:5 от «Кристал Пэлас». А вот 2:2 с «Ливерпулем» коллектив может себе, скорее, записать в актив. Конечно, повлиял на такие неудачи «Вест Хэма» тяжелый график, не обошлось у него и без травм.

Тут я все-таки поставлю на победу «Челси». Команда играет дома – это всегда помогает. К тому же, «Вест Хэм» в последнее время совсем плох. А «синие» впервые за долгое время, за почти весь сезон, «почуяли запах» еврокубков. Им необходимо выигрывать во всех оставшихся встречах», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».