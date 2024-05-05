«Пари НН» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 5 мая

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.08.

«Пари НН» и «Спартак» проведут матч в рамках 27-го тура чемпионата России. Нижегородцы сыграют первый матч после увольнения Сергея Юрана. Не думаю, что у хозяев поля тут большие шансы на успех.

В общем-то, увольнение Юрана было не столь неожиданным. Ведь у клуба в последнее время ничего не получается. «Пари НН» идёт на серии из шести проигрышей кряду. Были за этот период у команды и не такие уж сильные соперники – 0:2 с «Балтикой», 1:3 с «Оренбургом», 1:5 с «Ахматом». Как раз после разгрома от грозненцев специалист и был отправлен в отставку.

Да, пока ситуация у коллектива из Нижнего Новгорода не такая критическая. С 28 баллами он идет на 11-й строчке и пока сохраняет прописку в РПЛ. Однако соперники из зоны вылета имеют разрыв с клубом всего в два очка. И, учитывая последние результаты «Пари НН», нет какой-то уверенности в том, что мы не увидим его в числе вылетающих по итогам сезона.

«Спартак» тоже убрал главного тренера не так давно. Но с тех пор команда провела много матчей, почти во всех из которых выигрывала. Сейчас набрали ход красно-белые. В РПЛ они недавно справились с «Локомотивом» (3:2) и с «Ростовом» (5:1). С 42 баллами коллектив уже поднялся на четвёртое место – от лидеров он отстаёт на пять и восемь очков.

Свой серьёзный настрой и неплохую форму «Спартак» также показал на неделе – в полуфинале Пути регионов Кубка России он победил «Динамо» — 2:0. Сейчас я тоже отдаю предпочтение команде из Москвы. «Пари НН» совсем был плох в последнее время. Красно-белые на его фоне смотрятся намного лучше», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».