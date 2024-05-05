«Пари НН» – «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру 27-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Спартака» за 2,08.

«Пари НН» у себя в Нижнем Новгороде после 6 поражений подряд и отставки Сергея Юрана под руководством Антона Хазова будет принимать московский «Спартак». Да, сейчас новая волна, где «Спартак» все расхваливают, расхваливают Слишковича. Ну и есть за что. Действительно хорошие матчи «Спартак» выдает. И с «Локомотивом» хорошая получилась игра, и с «Динамо» в Кубке, и с «Ростовом» до этого. «Спартак» сейчас на ходу. У «Спартака» есть ротация в матчах и на Кубок, и в чемпионате, но в качестве он не теряет и под соперника очень грамотно подстраивается.

Сильно сомневаюсь, что после смены и ухода Сергея Юрана будет какое-то преображение «Пари НН». Команда выглядит подавленной. Команда выглядит немножечко зажатой и чем-то напоминает «Спартак» периода работы Гильермо Абаскаля.

«Спартак» сейчас просто лучше выглядит. И даже несмотря на то, что игра выездная, мы знаем, какое количество болельщиков «Спартака» может приехать на эту игру, и в Нижнем Новгороде самом много болельщиков красно-белых живет. Поэтому для «Спартака» это будет почти домашний матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».