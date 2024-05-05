«Рома» — «Ювентус»: фрибет до 33 333 рублей к матчу Серии А!

4 мая состоится матч 34-го тура Примеры «Рома» — «Ювентус». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Обе команды находятся в пятёрке лучших, но пока не гарантировали себе участие в Лиге чемпионов. Римляне в минувшем матче в Лиге Европы проиграли «Байеру» со счётом 0:2. Причём они выступали на домашнем стадионе. На выезде в Леверкузене задача усложняется. Мало того что подопечным Даниэле Де Росси нужно каким-то чудным способом обыгрывать «львов», так ещё и необходимо обеспечить жёлто-красным попадание в Лигу чемпионов.

Итальянский специалист делает всё возможное. При нём команда ожила, заиграла совсем по-другому и стала гораздо реже допускать ошибки. При Де Росси «Рома» проиграла только четыре встречи во всех турнирах. Его команда занимает пятое место в таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя лишь на два очка.

«Ювентус» ещё может рассчитывать на второе место. Он отстаёт от «Милана» на пять очков, но в игре «дьяволов» просматривается огромный спад. Наверняка будет возможность воспользоваться этим. Туринцы, в свою очередь, опережают «Аталанту» на комфортные восемь очков. Пока переживать за путёвку в Лигу чемпионов им не следует.

Правда, последние результаты чёрно-белых вызывают беспокойство. Подопечные Аллегри сыграли три раза подряд вничью в Серии А – с «Торино» (0:0), «Кальяри» (2:2) и «Миланом» (0:0). За «Ювентус» тревожно, но нет сомнений, что опытный тренер найдёт решение возникших проблем. Причём в ближайшее время.

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