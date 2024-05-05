«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: получи фрибет до 33 333 рублей к матчу АПЛ!

5 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит.

Ожидалось, что концовку сезона «Ливерпуль» проведёт мощно и расстанется с объявившим об уходе Юргеном Клоппом на хорошей ноте. Реальность сурова. Мерсисайдцы вылетели из Лиги Европы, сенсационно уступив «Аталанте», а также практически потеряли шансы на победу в АПЛ.

В последних пяти матчах в первенстве «красные» победили только «Фулхэм» (3:1). Вничью они сыграли с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2). Уступили подопечные Клоппа «Кристал Пэлас» (0:1) и «Эвертону» (0:2). Отставание от «Арсенала» увеличилось до пяти очков.

Благо для мерсисайдцев, «Тоттенхэм» пребывает не в менее серьёзном упадке. Он проиграл все три последние встречи в чемпионате Англии. Сначала лилово-белые уступили «Ньюкаслу» (0:4), а затем – «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:2).

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