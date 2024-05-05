«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» по угловым с форой (-3,5) за 1.93.

«Предпоследние гастроли Юргена Клоппа на «Энфилде» — и это будет интересно. Приезжает в гости «Тоттенхэм», который недавно в ноль проиграл «Челси». Гости будут гореть желанием, но есть ощущение, что команда просто доигрывает чемпионат, ведь далековато до «Астон Виллы».

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«Ливерпулю» надо творить, чтобы забылись скандалы с Салахом, чтобы отметить наследие Клоппа. Думаю, что на своем поле «Ливерпуль» понесется вперед и будет атаковать флангами. Удел «Тоттенхэма» отбивать удары соперника, в том числе и на угловые удары.

Мне кажется, что в этом матче достаточно будет корнеров, поэтому стоит взять победу «Ливерпуля» по угловым с форой (-3,5)», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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