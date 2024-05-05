«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.67.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сойдутся в 36-м туре чемпионата Англии. Яркая вывеска. Конечно, нас ждёт напряженная борьба. Предпочтение же я тут отдаю хозяевам поля, даже несмотря на их последние неудачи.

К сожалению, провалил концовку сезона «Ливерпуль». В четырёх из пяти последних туров АПЛ он терял очки – 2:2 с «Ман Юнайтед», 0:1 с «Кристал Пэлас», 0:2 с «Эвертоном» и 2:2 с «Вест Хэмом». Теперь отставание команды Клоппа от лидеров увеличилось, за оставшиеся встречи отыграть его «красным» вряд ли удастся. «Арсенал» и «Манчестер Сити» вряд ли позволят себе упустить такое преимущество.

Однако и у «Тоттенхэма» в последних матчах Премьер-лиги ничего не получалось – три проигрыша кряду. Не справились «шпоры» с «Ньюкаслом» (0:4), с «Арсеналом» (2:3) и с «Челси» (0:2). Из-за таких результатов подопечные Постекоглу уже почти точно лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов – отставание от «Астон Виллы» составляет семь очков. Даже с учётом одной игры в запасе очень тяжело будет «Тоттенхэму» финишировать в топ-4.

Думаю, «Ливерпуль» тут будет биться. Да, чемпионскую гонку он уже почти точно проиграл. Но всё равно «красные» намерены завершить сезон на высокой ноте, добыть несколько важных побед. Тем более это последние игры Юргена Клоппа во главе мерсисайдцев. У «Тоттенхэма» же в последнее время мало что выходит. Сегодня клуб ждёт неудача, я думаю», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».