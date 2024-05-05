«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ 5 мая

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме по угловым с форой (-1,5) за 1.88.

«В очередной раз мы увидели, что «шпоры» сдуваются. Потерпели три подряд поражения и совсем не напоминают себя начала сезона. Сил не хватает и скорости уже демонстрируют не те. Лазарет опустел, но это не сказывается в первую очередь на игре впереди.

Обратил бы внимание на то, что в двух последних матчах «Тоттенхэм» ни разу не пробил в створ ворот в первых таймах. Без каких-то интересных идей играли лондонцы. Да, за счет характера потом включались. Если смотреть дальше, то уже в восьми последних матчах «Тоттенхэм» не побеждает по ударам в створ в первых таймах.

«Ливерпуль» также неудачно проводит заключительную часть сезона. За чемпионство уже не борется, а просто доигрывает сезон, который, судя по всему, станет последним для Клоппа. Но мне кажется, что все-таки на последние три матча сезона мерсисайдцы смогут собраться, в том числе и на предстоящую встречу. Атмосфера на стадионе будет бодрая, соперник интересный.

Да, есть небольшой конфликт Салаха с Клоппом, но в целом у игроков «Ливерпуля» хорошее настроение и профессионализм никуда не делся. Я бы взял победу «Ливерпуля» в первом тайме по угловым с форой (-1,5). Думаю, что первый тайм «Ливерпуль» проведет активней: будет больше атаковать, больше бить по воротам», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».