«Рома» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на игру Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» — «Ювентус» в 35-м туре итальянской Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.58.

«Да, «Рома» в полуфинале Лиги Европы, но, думаю, даже римляне понимают, что этот «Байер» им не пройти. Проиграли 0:2 дома. Были моменты, но и Леверкузен мог забить ещё. И теперь надо переключаться на чемпионат. Пять команд от Италии попадут в Лигу чемпионов, но «Рома» может стать шестой. Сейчас она на пятом месте, но у «Аталанты» есть игра в запасе, а отставание всего два очка.

«Роме» нужно обыгрывать «Ювентус». А туринцы, если вдруг проиграют, сами рискуют вывалиться из пятёрки. Всего три очка будет преимущество над командой Де Росси.

Я думаю, что мы увидим типичный «Ювентус», который сделает ставку на надёжную оборону. Ничья туринцев вполне устроит. Они будут сбивать темп, будут действовать организованно, подождут ошибку римлян. А «Рома» ещё и немало сил потратила, ей свежести может не хватить.

Голов тут особенно не жду – «тотал меньше 2.5». 0:0 «Ювентус» сыграл с «Миланом» неделю назад. Могут повторить», — приводит слова Титова «РБ Спорт».