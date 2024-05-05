Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рома» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на игру Серии А

«Рома» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на игру Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» — «Ювентус» в 35-м туре итальянской Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.58.

«Да, «Рома» в полуфинале Лиги Европы, но, думаю, даже римляне понимают, что этот «Байер» им не пройти. Проиграли 0:2 дома. Были моменты, но и Леверкузен мог забить ещё. И теперь надо переключаться на чемпионат. Пять команд от Италии попадут в Лигу чемпионов, но «Рома» может стать шестой. Сейчас она на пятом месте, но у «Аталанты» есть игра в запасе, а отставание всего два очка.

«Роме» нужно обыгрывать «Ювентус». А туринцы, если вдруг проиграют, сами рискуют вывалиться из пятёрки. Всего три очка будет преимущество над командой Де Росси.

Я думаю, что мы увидим типичный «Ювентус», который сделает ставку на надёжную оборону. Ничья туринцев вполне устроит. Они будут сбивать темп, будут действовать организованно, подождут ошибку римлян. А «Рома» ещё и немало сил потратила, ей свежести может не хватить.

Италия - Серия А . 35-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Голов тут особенно не жду – «тотал меньше 2.5». 0:0 «Ювентус» сыграл с «Миланом» неделю назад. Могут повторить», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Рома» — «Ювентус». Де Росси бережёт футболистов, Аллегри боится проиграть
«Рома» — «Ювентус». Де Росси бережёт футболистов, Аллегри боится проиграть
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android