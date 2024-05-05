«Рома» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.15.

«Рома» и «Ювентус» сыграют в 35-м туре чемпионата Италии. Да, если судить по последним месяцам, то тут римляне являются фаворитами. Туринцы, кажется, уже мысленно находятся в следующем сезоне. Но учитывая график матчей, я тут все-таки не уверен в успехе подопечных де Росси.

«Рома» сейчас играет в полуфинале Лиги Европы с «Байером». Всего пару дней назад они провели первую встречу, в которой немецкая команда просто «переехала» соперника. Удручающую игру показали римляне, как-то совсем они терялись на фоне организованных подопечных Алонсо – итог 0:2. Посмотрим, как сложится ответная игра, но пока в шансы представителя Италии верится с трудом.

В Серии А «Рома» идет на пятой строчке, которая гарантирует попадание в Лигу чемпионов. Однако команде де Росси пока не стоит расслабляться – «Аталанта» с шестого места имеет всего на два балла меньше, а также еще и у нее есть игра в запасе. Римляне сами виноваты, что позволили бергамаскам к себе приблизиться. Они недавно потеряли очки с «Болоньей» (1:3) и «Наполи» (2:2).

А вот «Ювентус» даже, кажется, и не собирается бороться за второе место. Клуб продолжает свое медленное падение в турнире. Есть вероятность, что мы увидим подопечных Аллегри и на четвертом месте по итогам розыгрыша Серии А.

«Юве» не может выиграть уже в трех встречах кряду. За этот период он сыграл вничью с «Торино» (0:0), с «Кальяри» (2:2) и с «Миланом» (0:0). В нескольких из этих встреч «старая синьора» просто из-за статуса должна была выигрывать. Однако нынешний «Ювентус» довольно пассивен.

Я тут не вижу фаворита. «Рома» будет сильно защищаться – проигрывать ей сейчас нельзя, есть риск выпасть из топ-5. Но и победу хозяев поля я тут не предвижу. Сейчас они думают о полуфинале ЛЕ с «Байером». Сам «Ювентус» тоже напрягаться не станет – его устроит и ничья», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».