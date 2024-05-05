Оже-Альяссим — Рублёв: прогноз на финал «Мастерса» в Мадриде

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на финал «Мастерса» в Мадриде Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв.

Ставка: Рублёв победит в двух сетах за 2.08.

Феликс Оже-Альяссим начал турнир в Мадриде с первого круга, в котором победил Йосихиту Нисиоку – 4:6, 6:1, 6:4. Уже в следующей встрече с Адрианом Маннарино проблем у канадца не возникло – 6:0, 6:4. Затем произошёл первый случай, в котором повезло 35-й ракетке мира. Якуб Меншик снялся после первого сета, и Феликс прошёл дальше (6:1, 1:0).

Вот победа во встрече с Каспером Руудом дорогого стоит. Причём для этого Оже-Альяссим потратил только два сета – 6:4, 7:5. Таким образом, 23-летний теннисист обеспечил себе выход в четвертьфинал «Мастерса» и должен был встретиться с Янником Синнером. Вновь канадцу улыбнулась удача. Итальянец снялся из-за травмы бедра. В полуфинале Феликс должен был сыграть с Иржи Легечкой. При счёте 3:3 чех снялся с турнира. Таким образом, Оже-Альяссим одержал три победы на отказах соперников. Редчайший случай.

А вот россиянин после ряда неудачных выступлений показал, что возвращается к прежней форме. Он достиг отличного результата в Мадриде и выглядит более подготовленным к финалу, чем его соперник. Подача и форхенд остаются главной силой Рублёва. Также стоит отметить, что он стал лучше передвигаться на грунте, хотя раньше не особо дружил с этим покрытием. Ну и контроль эмоций! Не будем перехваливать Андрея, чтобы не сглазить.

Всё, что можно сказать про Оже-Альяссима – это победа во встрече с Каспером Руудом. В целом канадец предпочитает играть агрессивно, со стороны давления, и у него тоже есть мощная подача. Однако стоит отметить, что Феликс часто допускает невынужденные ошибки. Плюс ему нужно быть спокойным. Психология сыграет ключевую роль.

Конечно, в победе Рублёва не может быть сомнений. Он банально выше уровнем. Если россиянин снова будет контролировать себя, проблемы вряд ли возникнут. Поставим на победу Андрея со счётом 2:0 по сетам за 2.08.