Букмекеры оценили шансы Андрея Рублёва в финале «Мастерса» в Мадриде

5 мая в финале «Мастерса» в Мадриде сыграют Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублёв. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Явным фаворитом финального матча считается российский теннисист: коэффициент на победу Андрея Рублёва составляет 1.42. Это примерно 70% вероятности. Шансы канадца оценили коэффициентом 3.20 (30%).

При этом букмекеры не ждут от решающей игры упорной борьбы: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.05, а тотал меньше 23.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.67. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 2.08.

Россиянин получил пропуск во второй круг «Мастерса» благодаря своему посеву. Он начал турнир с победы над Факундо Багнисом со счётом 6:1, 6:4, после чего выиграл у Алехандро Давидович-Фокины – 7:6, 6:4.

В четвёртом раунде Андрей разгромил Таллона Грикспора (6:2, 6:4). В четвертьфинале россиянин сломил сопротивление Карлоса Алькараса — 4:6, 6:3, 6:2. В полуфинале Андрей обыграл американца Тейлора Фритца – 6:4, 6:3.