«Пари НН» — «Спартак»: прогноз на матч в Нижнем Новгороде

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.95.

С момента назначения Владимира Слишковича прошло уже пять матчей, а красно-белые по-прежнему идут без поражений. Боснийский специалист смог подобрать ключики к такой сложной команде. На этом отрезке «гладиаторы» разгромили «Ростов» (5:1), победили «Локомотив» (3:2) и «Динамо» (2:0) в Кубке России.

«Пари НН» находится в очень тяжёлой ситуации. Команда располагается всего лишь в одном очке от зоны переходных матчей. Более того, в случае продолжения ужасных результатов нижегородцы вовсе могут оформить прямой вылет в Первую лигу. Руководству пришлось пойти на кардинальные меры.

«Пари НН» потерпел поражения в шести последних матчах кряду. Клуб забил восемь голов на этом отрезке, но пропустил 21. Это привело к увольнению Сергея Юрана. Его место занял Саша Илич. У него был действующий контракт с «Атромитосом», но серб принял решение спасать нижегородцев.

В минувшем туре «Пари НН» безвольно проиграл «Ахмату» с разгромным счётом 1:5. Голов могло быть ещё больше. Просто повезло! Саша Илич уже провёл свою первую тренировку с нижегородцами. Будет интересно посмотреть на команду под его руководством в действии. Смена наставника может дать дополнительный импульс.

Поэтому Слишкович должен подготовить красно-белых не к аутсайдеру, а к вполне достойному сопернику. «Спартак» выиграл последние три очные встречи у «Пари НН» (5:4, 3:0, 2:0). Вряд ли нижегородцы будут играть от обороны, учитывая, что даже при Юране защита команды посыпалась. Вероятнее всего, нас ожидает результативная игра с большим количеством моментов и голов. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.95.