«Милан» — «Дженоа»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Дженоа».

Ставка: победа «Дженоа» с форой (+1) за 2.08.

«Дженоа» наверняка будет рассчитывать на победу. Почему бы и нет, учитывая, в какой плохой форме находятся миланцы. В последней встрече красно-синие разгромили «Кальяри» со счётом 3:0. Однако до этого они проиграли «Лацио» (0:1) и завершили встречу с «Фиорентиной» вничью – 1:1. Хотя соперники были непростыми.

Альберт Гудмундссон забил один из мячей в ворота «Кальяри», но он заболел, и его участие в игре с «Миланом» по-прежнему под вопросом. Если исландец не выйдет на поле, то шансов совершить небольшую сенсацию у «грифонов» будет очень мало. Всё-таки 26-летний футболист забивал в четырёх из пяти последних матчей. Если посмотреть на картину в целом, то «Дженоа» проиграл только одну из шести последних встреч.

В состав «Милана» должны вернуться Тео Эрнандес и Фикайо Томори. Они могут увеличить шансы «дьяволов» на победу. Есть проблемы со здоровьем и у основного вратаря Мика Меньяна, но во встрече с «Ювентусом» вместо него на воротах сыграл Марко Спортьелло и был великолепен. У Пиоли достаточно проблем с составом. Но они решаемы.

Остаётся рассчитывать только на Пулишича и Жиру, которые не забивают на протяжении пяти матчей во всех турнирах, и на Леау, не забивающего в трёх минувших встречах. Мы считаем, что у «Дженоа» есть отличные шансы наиграть на гол или вовсе свести матч к ничейному результату. Предлагаем поставить на победу «грифонов» с форой (+1) за 2.08.