«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз на первый матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на первый матч серии 1/4 финала «Рейнджерс» — «Каролина».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.80.

После замечательного регулярного сезона «Рейнджерс» считаются одними из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли. В 1/8 финала плей-офф НХЛ они уверенно выбили «Вашингтон» (4-0). «Синерубашечники» не оставили команде Овечкина никаких шансов. Примечательно, что на первые роли вышли Мика Зибанеджад и Винсент Трочек, а не Артемий Панарин, который провёл впечатляющую регулярку, набрав 120 (49+71) очков по системе «гол+пас».

«Каролина» проводит сезон на высоком уровне. В 1/8 финала Кубка Стэнли «Харрикейнз» без труда выиграли у «Айлендерс» (4-1). Во втором раунде плей-офф НХЛ их ждёт ещё одна команда из Нью-Йорка. Но сравнивать «островитян» и «синерубашечников» точно не стоит. Абсолютно разный уровень. Сет Джарвис вышел на первые роли атак, но и новички Джейк Гюнцель и Евгений Кузнецов принесли очень много пользы.

Нас ждёт равный хоккей, с большим количеством силовой борьбы и заблокированных бросков. Вероятнее всего, в этом матче сыграет тотал меньше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.80. Команды будут присматриваться друг к другу, да и очные встречи между ними редко получались результативными в этом сезоне. В четырёх из пяти сыграл ТМ 5.5 шайбы.