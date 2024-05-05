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«Даллас» — «Вегас»: прогноз на седьмой матч серии Кубка Стэнли

«Даллас» — «Вегас»: прогноз на седьмой матч серии Кубка Стэнли
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на седьмой матч серии 1/8 финала «Даллас» — «Вегас».

Ставка: итоговая победа «Вегаса» за 2.14.

«Вегасу» удалось прервать трёхматчевую серию поражений. Благодаря победе в минувшей встрече со счётом 2:0 «рыцари» ещё могут оформить выход в следующий раунд. Главное — не сбавлять обороты. А ведь всё начиналось для «Голден Найтс» как нельзя лучше. Но то, что две победы сменились тремя поражениями, свидетельствует об их нестабильности. Барбашёв, конечно, вносит определённый вклад, однако не всегда его стараний достаточно.

«Даллас», соответственно, прервал свою трёхматчевую победную серию, уступив в минувшей встрече «Вегасу». Но первую шайбу он пропустил лишь в третьем периоде, а вторую соперник забросил в пустые ворота. Важно быстро оправиться от поражения, что для «Старз» уже не впервой в этой серии. У «звёзд» играет вся команда. Даже защитник Дадонов в этом плей-офф забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Заострим внимание на том, что «Вегас» начинал серию с двух гостевых побед в матчах с «Далласом». Команда немного, но всё-таки лучше укомплектована и должна сохранить победный импульс с последней встречи. Верим, что «золотые рыцари» найдут выход и одержат победу с коэффициентом 2.14.

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