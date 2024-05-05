Эксперты назвали шансы «Зенита» победить «Факел» в Воронеже

6 мая в Воронеже состоится матч 27-го тура чемпионата России «Факел» – «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Явными фаворитами игры считаются действующие чемпионы страны: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.60. Это примерно 60% вероятности. Шансы воронежцев оценили в 6.20 (16%). Ставки на ничью принимаются за 4.10 (24%).

При этом букмекеры не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют воронежцы, сыграет коэффициент 1.83. Гол петербуржцев доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

«Факел» не знает побед в РПЛ на протяжении шести туров. «Зенит» потерпел два поражения в турнире подряд.