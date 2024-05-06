Букмекеры оценили шансы «Локомотива» выиграть у «Ростова»

6 мая в Москве состоится матч 27-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Ростов». Начало игры запланировано на 20:30 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают предпочтение «Локомотиву»: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 45% вероятности. Шансы ростовчан оценили в 3.37 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.70 (26%).

По мнению аналитиков, встреча должна получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.19. Гол ростовчан доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

В первом круге «Ростов» на своём поле выиграл у «Локомотива» со счётом 1:0.