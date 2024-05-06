«Удинезе» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» победит при голе Виктора Осимхена за 3.20.

Чёрно-белые находятся в зоне вылета в Серию В. Никакой перспективы перед клубом не маячит. Команда находится в зоне риска, но ничего не делает для спасения. «Маленькие зебры» набрали лишь два очка в последних шести матчах. Подопечные Фабио Каннаваро набрали 29 очков и отстают от «Эмполи», занимающего безопасное 17-е место, на два очка.

К сожалению, даже трибуны не помогают «Удинезе» набирать очки. Всего лишь одна победа в 17 домашних встречах – никуда не годится. Хуже на своём поле выступает только оформившая досрочный вылет в Серию В «Салернитана».

«Наполи», в свою очередь, продолжает вести борьбу за попадание в еврокубки. Вот только, судя по результатам последних матчей, выполнить задачу будет невероятно сложно. «Партенопейцы» выиграли только один из семи последних матчей в чемпионате Италии. Они отстают от седьмого места, дающего право сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне, на шесть очков.

На последнем отрезке сезона у Кальцоны нет даже проблем с травмированными. В целом он может выставить основной состав. Хорошие шансы пополнить свою копилку голов будут у Осимхена, который забивал в каждом из пяти последних очных матчей с «Удинезе».

А вот у чёрно-белых присутствуют проблемы с составом. Так, участия в игре не примут Флорьян Товен, Санди Ловрич, Жерар Деулофеу, Патрисио Перес и Мартин Пайеро. Поэтому шансы «Удинезе» чем-то удивить неаполитанцев минимальны. Когда-то «Наполи» нужно побеждать. Встреча с удобными чёрно-белыми подходит для этой цели. Мы считаем, что вновь забьёт Осимхен, а «партенопейцы» победят с коэффициентом 3.20.