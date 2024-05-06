«Урал» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Балтика» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«Урал» сыграет с финалистом Пути регионов Кубка России — «Балтикой». «Балтика» хороша в последних матчах и абсолютно не играет вничью. «Балтика» и ЦСКА обыграла, и на выезде обыграла «Ростов» в кубковом матче — быстро забили, подловили на ошибке, а потом весь матч грамотно оборонялись и неплохо контратаковали, были неплохие моменты для второго забитого мяча. В целом для «Балтики» главное – результат, причём состав был прилично изменён по сравнению с матчами чемпионата. Тут тоже ротацию Игнашевич применял.

«Балтика» сейчас воодушевлена, она хорошо смотрится. Она наконец-то снова начала забивать. Но «Балтика» по-прежнему в зоне стыков. Учитывая, что «Факел» играет с «Зенитом» в этом туре, «Балтике» надо какие-то очки постараться из Екатеринбурга увезти. А самому «Уралу» во что бы то ни стало надо обязательно выигрывать. Ничья в данной ситуации за четыре оставшихся тура до конца чемпионата в домашней игре против одного из прямых конкурентов для «Урала» будет чудовищным результатом.

Сложный матч для прогноза. Я бы выбрал вариант «2-3» гола в матче. Вряд ли здесь мы увидим футбол открытый и такой распашной. Это будет футбол в ожидании ошибки: кто ошибку допустит, поведёт игру, соответственно, может рассчитывать на контратаки и забивать второй. Мне нравится вариант «2-3 гола» на эту встречу за коэффициент 1.99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».