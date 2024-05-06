«Урал» — «Балтика»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Балтика» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.53.

«Матч команд, которые ещё не спаслись, не обезопасили себя от вылета. Несмотря на то что и «Урал», и «Балтика» в целом достаточно хорошо выглядят впереди, особенно балтийцы, я не думаю, что в этой игре будет много голов. Ну вот совсем не верю. Слишком высока цена ошибки в подобных встречах, риск будет сведён к минимуму. Попробуют команды дождаться оплошности со стороны соперника. А если кто-то забьёт, то там уже костьми будут ложиться, чтобы удержать нужный результат.

У «Балтики» нельзя не выделить Козлова, который просто прекрасную весну проводит. И он наверняка попытается что-то впереди придумать. Но поддержка у него будет ограниченная. Все будут заботиться, чтобы не пропустить. Ну и не в пользу «Балтики» матч в Ростове. Тяжело добирались, силы потратили, хотя эмоции, конечно, положительные. Но в этой встрече ставлю на тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».