«Факел» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.05.

«Матч «Факела» и «Зенита» мы увидим в 27-м туре чемпионата России. Сезон уже перешёл в свою заключительную стадию. До финиша осталось совсем мало. И сейчас питерцы мало того что не гарантировали себе чемпионство, так они ещё и вовсе могут завершить розыгрыш РПЛ на второй строчке.

Конечно, очень необычно сейчас наблюдать за выступлениями «Зенита». Не привыкли мы, что клуб под конец сезона может выдавать такие результаты. Сразу в двух турах кряду команда Семака проиграла. 0:1 от «Динамо» ещё объяснимы. Хотя эта неудача была у сине-бело-голубых сразу после более неожиданного поражения – 0:2 от «Рубина».

Теперь в Премьер-Лигу вернулась интрига. Правда, «Краснодар» не сумел полностью воспользоваться представившимся ему шансом. Если бы команда обыграла «Крылья Советов» (0:0), то и вовсе опередила бы «Зенит». А так, у них по 50 очков в активе. У «Факела» же совсем другая ситуация. С 27 очками он идёт на 12-м месте и борется за выживание. Ведь преимущество «огнеопасных» перед преследователями минимальное – один и два очка.

Не так давно ситуация у воронежцев была ещё не такой критической. Но команда вышла на серию без побед, которая сейчас насчитывает пять матчей. Если же брать все игры «Факела» после зимней паузы, то на его счету всего лишь одна победа. И без того хватало команде проблем, так ей ещё и пришлось принять отставку главного тренера.

В общем, «Факел» сейчас совсем не готов к игре с «Зенитом». Конечно, играть в Воронеже всегда тяжело. Однако «Зенит» сейчас будет супермотивирован на победу. Потерять очки в третьем туре кряду клуб никак не может, просто не имеет права», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».