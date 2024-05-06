«Факел» – «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Зенит» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 за 1.89.

«Факел» в Воронеже под руководством нового тренера Игоря Черевченко будет принимать «Зенит». «Зенит» будет уже выходить на поле в Воронеже, зная, как сыграет «Краснодар», зная, как сыграет московское «Динамо». От этого тоже, наверное, стоит плясать, давая прогноз. «Зенит» все-таки 3 игры подряд не выигрывает. И для «Зенита» это ЧП, это аларм. И вряд ли руководство довольно сейчас тем, как выглядит команда. Плюс очень большие проблемы в атаке: мало «Зенит» создает, мало проникает в чужую штрафную, с большим трудом забили в последнем матче против ЦСКА в Кубке, и то после углового. До этого в чемпионате и с «Рубином», и с «Динамо» забить не удалось.

Ну, «Зенит», конечно, сильнее, чем «Факел», даже несмотря на смену тренера, на нулевую ничью в Сочи. Какой бы футбол дома ни показал «Факел», «Зенит» просто квалифицированнее. «Зенит» нуждается в очках и нуждается в победе.

Поэтому здесь вокруг да около ходить бессмысленно. «Зенит» сильнее. Можно сыграть просто победу «Зенита» за 1,65 либо рассмотреть вариант победы «Зенита» и тотал меньше 4,5 за 1,89. Просто не очень понятно, как «Факел» будет забивать, да и вряд ли сам «Зенит» в своем нынешнем виде забьет много. Можно выбирать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».