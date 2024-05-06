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«Факел» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на встречу РПЛ

«Факел» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на встречу РПЛ
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.65.

«Наблюдаем с вами за самым интригующим чемпионатом РПЛ за последние годы. Высокая плотность вверху таблицы, а встречаются команды, которые решают противоположные задачи.

«Факел» располагается на 12-м месте и всего в одном очке от зоны вылета. Воронежцы уже шесть матчей не могут победить, а результативность на нуле. Смена тренера и слаженная игра в обороне, возможно, помогут хозяевам продержаться в матче с лидером чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» в погоне за шестым чемпионством подряд, но команду штормит, и она теряет много очков. Самое главное, что питерцы не могут выиграть уже три матча подряд. Но гости — фавориты в этой встрече, и победа принесёт желанные три очка и придаст уверенности игрокам. Потеря очков станет приговором для «Зенита» в борьбе за чемпионство.

Буду не оригинален и поставлю на победу «Зенита» с кэфом 1.65», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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