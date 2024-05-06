«Факел» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 27-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Зенит» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

«В Воронеже снова поменяли тренера. И думаю, что поначалу с Черевченко футбол «Факела» будет ещё более оборонительным, тем более против «Зенита». Черевченко в прошлых командах никогда не играл в атаку, всегда была ставка на организацию, качественную оборону. А здесь он только успел познакомиться с ребятами, которые после ряда поражений не в лучшем состоянии. Нужны хоть какие-то очки, ещё и матч с чемпионом. Здесь надежда на атмосферу, сумасшедшую поддержку. Плюс газон в Воронеже тяжёлый, трава высокая, не способствующая созиданию.

У «Зенита» игра в атаке совсем не идёт. В чемпионате уже даже не вспомню, когда забивали больше одного. Наверное, «Краснодару» на выезде. В последних турах с «Рубином» и «Динамо» впереди по нулям. Но выстрадали гол с ЦСКА в Кубке, сработал пожарный вариант с Ерохиным. Но там Тороп ещё ошибся.

Поэтому не жду много забитых мячей. Даже если «Зенит» поведёт, не думаю, что он побежит прям забивать ещё. Это не в стиле нынешней команды Семака. Зенитовцы просто заберут мяч себе и попытаются довести матч до нужного счёта. Ставлю на тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».