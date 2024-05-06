«Локомотив» – «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 6 мая

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.94.

«Где жду голы, так это в матче «Локомотив» — «Ростов». В Черкизове команды сыграют друг с другом. Команды — соседи по турнирной таблице, и в случае победы «Ростов» сможет обойти «Локомотив» в турнирной таблице. В случае победы «Локомотив» может, если неудачно сыграет «Спартак», обойти его и выйти на чистое 4-е место. В общем, мотивации достаточно у тех и у других. Тем более мы видим, что на чемпионат Валерий Карпин делает более серьезную ставку, чем на Кубок. Только этим, наверное, можно объяснить состав и те сочетания, которые «Ростов» выставил на кубковую игру против «Балтики». Все, остался один турнир, осталось 4 матча сыграть в сезоне, и он для «Ростова» закончится, хотя амбиции были серьезные. И ставка на Кубок делалась, насколько я знаю, но не срослось, не забили свои моменты. Посмотрим, удастся ли это сделать в игре с «Локомотивом».

Оборону «Локомотива» супернадежной не назовешь. У «Локомотива» классная атака, хорошо взаимодействуют футболисты. Не все, может, получалось в последних играх у Сергея Пиняева, и какие-то изменения наверняка произойдут. Я думаю, что Сулейманов может выйти с первых минут, Глушенков, Миранчук, Самошников. Не знаю, восстановится Тикнизян или нет. Возможно. Какие-то варианты, разумеется, в голове у Галактионова прописываются. Но в том, что эта игра про атаку, а не про оборону, я практически не сомневаюсь. А когда так, то надо пробовать ловить вариант «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1,94», — приводит слова Генича «РБ Спорт».