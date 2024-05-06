ЦСКА — «Рубин»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России 6 мая

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Рубин».

Ставка: победа ЦСКА за 1.84.

«ЦСКА примет дома «Рубин» в 27-м туре чемпионата России. Обе команды в последнее время показывали не лучшие результаты. Но чуть больше я тут все равно верю в победу армейцев.

На неделе ЦСКА проводил первый финальный матч Пути РПЛ в Кубке России с «Зенитом». Довольно пассивная была игра, равная. Хотя по моментам и шансам подопечные Федотова были чуть ближе к успеху. «Зенит» успел сравнять на последних минутах – 1:1.

Так продлилась серия ЦСКА без побед, которая теперь насчитывает четыре матча во всех турнирах. Ранее в РПЛ армейцы также не сумели победить «Ахмат» (1:2), «Спартак» (0:0) и «Балтику» (1:3). Хотя до этой серии вопросов к коллективу почти не было, очень уверенно он выступал, часто побеждал.

В турнирной таблице ЦСКА теперь идет на восьмой строчке. Пока его разрыв с вышестоящими командами не такой большой – два и три очка. Но вот уступив в этом туре, армейцы гарантировано опустятся на девятое место. Ведь там идет «Рубин» и имеет всего лишь на один балла меньше. Сами казанцы ниже в ближайшее время точно не опустятся – их отрыв от десятого «Ахмата» сейчас насчитывает восемь очков.

В последних встречах «Рубин» чередовал разные результаты. Но вот если брать три тура в РПЛ, то в них клуб не проигрывал. Причем дважды за этот период у него были игры с сильными соперниками – 1:1 с «Локомотивом» и 2:0 с «Зенитом». Также казанцы поделили очки с «Уралом» (1:1).

Да, в последних встречах «Рубин» играл чуть лучше, даже «Зенит» смог одолеть. Однако ЦСКА тут будет мотивирован – его финиш в середине таблицы точно не устроит. Команда Федотова выйдет на поле побеждать – думаю, это у нее получится», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».