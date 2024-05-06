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ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру 27-го тура РПЛ 6 мая

ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру 27-го тура РПЛ 6 мая
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Рубин» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа ЦСКА за 1.84.

«ЦСКА дома сыграет с «Рубином» в заключительном матче 27-го тура Мир РПЛ. Соседи по турнирной таблице: ЦСКА – восьмой, «Рубин» — девятый. И в случае успеха «Рубин» обойдёт ЦСКА. Если ЦСКА выиграет, он может оказаться и на пятом месте. Ну, в общем, ЦСКА тяжёлый матч провёл с «Зенитом» в Кубке, но самое главное, что к этому матчу вроде нет дисквалифицированных, кроме Мендеса. Если не ошибаюсь, все остальные могут играть у ЦСКА, и это в первую очередь касается линии обороны. И Роша, и Мойзес, и Дивеев должны сыграть, а в группе атаки можно покрутить варианты и подобрать оптимальное сочетание на домашний матч с «Рубином».

Да, «Рубин» неуступчив: в последних трёх турах команда не проигрывает. Но ЦСКА играет дома. Плюс сейчас так активно агитируют болельщики за смену тренера, чтобы Федотов команду покинул. Но у меня большие сомнения относительно этого призыва. Федотов работает хорошо. Да, есть вопросы по результату, но не только к ЦСКА, но и ко многим другим командам в этом сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Домашняя игра для ЦСКА, важная игра для ЦСКА. Впереди ещё две игры подряд с «Зенитом». Разумеется, какие-то изменения в составе будут, но ЦСКА играет дома. Думаю, что это должно армейцам помочь взять три очка и чуть оторваться от «Рубина», а ещё и хорошее настроение передать своим болельщикам.

Мой прогноз — победа ЦСКА», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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