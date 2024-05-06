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ЦСКА – «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России

ЦСКА – «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Рубин».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Рубин», в общем, уже практически обезопасил себя от вылета, да не практически, а, прямо говоря, обезопасил. ЦСКА, понятно, за какие-то серьезные места в чемпионате бороться не будет. Наверное, для команды самым важным сейчас будет Кубок России, но тем не менее надо продолжать играть.

У ЦСКА какие-то несуразные результаты в этом сезоне постоянно происходят, и мне кажется, что тренерский штаб должен быть заинтересован, да и игроки тоже должны быть заинтересованы, в том, чтобы продать себя руководству и показать, что с ними дальше может быть по пути.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что армейцы не будут матч манкировать. Ну а учитывая то, как они играют, наверное, самая лучшая ставка на этот матч – «обе забьют». Коэффициент – 1,91. По мне, это выглядит очень перспективно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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