ЦСКА – «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Рубин».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Рубин», в общем, уже практически обезопасил себя от вылета, да не практически, а, прямо говоря, обезопасил. ЦСКА, понятно, за какие-то серьезные места в чемпионате бороться не будет. Наверное, для команды самым важным сейчас будет Кубок России, но тем не менее надо продолжать играть.

У ЦСКА какие-то несуразные результаты в этом сезоне постоянно происходят, и мне кажется, что тренерский штаб должен быть заинтересован, да и игроки тоже должны быть заинтересованы, в том, чтобы продать себя руководству и показать, что с ними дальше может быть по пути.

Мне кажется, что армейцы не будут матч манкировать. Ну а учитывая то, как они играют, наверное, самая лучшая ставка на этот матч – «обе забьют». Коэффициент – 1,91. По мне, это выглядит очень перспективно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».