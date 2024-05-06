Бонус до 100 000 рублей к матчу РПЛ «Локомотив» — «Ростов»!

6 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов». Начало игры — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Пополни счёт.

3. Делай ставки и получай фрибет в размере 50% от депозита.

У железнодорожников сохраняются шансы финишировать в тройке лидеров чемпионата России. В четырёх оставшихся матчах максимально они могут набрать 12 очков. Отставание от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» составляет девять очков. Если удастся победить ростовчан, в остальных встречах проблем возникнуть не должно. Впереди у красно-зелёных останутся игры с «Оренбургом», «Факелом» и «Балтикой».

Все эти три клуба находятся в нижней части таблицы. Плохо только, что подопечные Михаила Галактионова совсем не радуют стабильностью. Беспроигрышная серия из шести матчей прервалась в минувшей встрече со «Спартаком». «Локомотив» проиграл со счётом 2:3. Сулейманов и Сарвели, конечно, попытались вернуть команду в игру, но их голов оказалось мало.

У «Ростова» на бумаге тоже есть шансы финишировать в тройке лучших команд РПЛ. Отставание от «Динамо», занимающего третье место, составляет семь очков. Поэтому жёлто-синие не лишены мотивации на оставшуюся часть сезона. Да и стабильность у них получше, чем у железнодорожников.

Регистрируйся и получи фрибет от БЕТСИТИ до 100 000 рублей!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»