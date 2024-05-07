«Зенит» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита второго матча серии

7 мая в Санкт-Петербурге состоится второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:15 мск.

Первую встречу армейцы выиграли со счётом 82:67, захватив лидерство в серии.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.93. Это примерно 50% вероятности. Успех ЦСКА по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.10 (42%). Вероятность ничейного исхода после четырёх четвертей оценивается в 12.0 (8%).

При этом аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 155.5 очка идёт за 1.56, а тотал меньше 155.5 очка — за 2.35.

Итоговая победа «Зенита» идёт за 1.83, а победа ЦСКА с учётом овертайма — за 2.00.