«ПСЖ» — «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д.

Ставка: тотал «ПСЖ» 2–3 гола за 1.98.

«Шесть дней назад Париж проиграл в гостях 0:1. Игра получилась интересная и динамичная. На таком уровне беговой работы и энергозатратности очень сложно играть длительное время. Да, были некоторые изменения в составе в последнем матче у «Боруссии». Но всё же надо признать, что «Боруссии» повезло в первом матче и на свой гол Париж всё же наиграл, особенно во втором тайме.

Напомним, что в групповом раунде «ПСЖ» дома обыграл «Боруссию» (2:0), причём стоит отметить, что Дортмунд в гостях и дома — это две большие разницы. Ещё в четвертьфинале только после 60-й минуты игры с «Атлетико» «Боруссия» проснулась и начала что-то создавать. Сейчас всё очень зависит от плана на игру Луиса Энрике и в целом от амбиций его команды.

Я не буду прогнозировать проход или исход, а также не буду лезть в статистику. Мне кажется, что «ПСЖ» в состоянии забить два мяча, но вряд ли «Боруссия» пропустит больше трёх. Всё же это полуфинал, а на такой стадии редко бывает результативный футбол.

Мой прогноз на эту игру — тотал «ПСЖ» 2–3 гола за коэффициент чуть ниже двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».