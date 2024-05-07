«ПСЖ» — «Боруссия»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия».

Ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.95.

«Во вторник мы узнаем первого финалиста Лиги чемпионов, и явным фаворитом остаётся французский клуб, даже несмотря на то что в первой игре на выезде «ПСЖ» проиграл со счётом 0:1. Но парижский клуб в том матче создал больше голевых моментов, чаще бил по воротам, дважды попал в каркас. Тем не менее проход Парижа в финал пока оценивается очень скромным коэффициентом.

Я из тех, кто не верит в «Боруссию». Дортмунд в Бундеслиге располагается на пятом месте, а «ПСЖ» на протяжении всего сезона показывает более целостную игру. Думаю, что в основное время «ПСЖ» выиграет, а если с минимальным отрывом, то в дополнительное время также будет фаворитом.

Однако я бы отметил вопиющую несправедливость. Дело в том, что и перед игрой в Барселоне, и вот сейчас у «ПСЖ» была целая неделя на подготовку, так как Лига 1 перенесла матчи парижан в чемпионате, чтобы они не играли три встречи за семь дней, а вот у соперников ничего не переносилось. «Барса» тратила силы в матче с «Кадисом», а «Боруссия» играла с «Аугсбургом». Всё это не красит французскую лигу и «ПСЖ» в частности, так как это не спортивное преимущество над соперником. Думаю, что и в этот раз «ПСЖ» воспользуется таким преимуществом — шесть дней отдыха. Это очень много.

Буду ставить на победу «ПСЖ», но коэффициент очень низкий. Стоит пойти дальше и взять победу Парижа с ТБ (2.5). Атака у «ПСЖ» очень мощная, и одним голом она не должна ограничиться. Париж и сам может забить три, но и соперник на гол вполне может наиграть, поэтому тут может быть 2:1 или 3:1 в пользу «ПСЖ», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».