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«ПСЖ» — «Боруссия»: прогноз Семёна Зигаева на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Боруссия»: прогноз Семёна Зигаева на игру 1/2 финала Лиги чемпионов
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.93.

«Все свои задачи в чемпионате «ПСЖ» уже решил, очередное чемпионство ни для кого неожиданностью не стало. Впереди ещё три игры, с «Тулузой», «Ниццей» и «Метцем», они уже не несут никакого турнирного значения, поэтому здесь будет велика вероятность ротации. Важным будет финал Кубка Франции, но состоится он лишь 25 мая, до этого всё внимание парижане должны уделять Лиге чемпионов.

«Боруссия» обеспечила себе путёвку в главный турнир старого света. На прошлой неделе стало известно, что Германия и Италия получили дополнительное место в ЛЧ, дортмундцы же как раз идут пятыми, опережая «Айнирахт» на 15 очков. Играть осталось лишь два тура, поэтому с этой позиции их никто уже не сдвинет. А вот побороться за попадание в четвёрку ещё можно, в последнем туре «Боруссия» без проблем разобралась с «Аугсбургом». Дониэлл Мален, Марко Ройс, Феликс Нмеча и дважды Юсуф Мукоко обеспечили «шмелям» крупную победу. Гостей хватило лишь на гол престижа, итоговый счёт 5:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра полуфинала получилась обоюдоострой, но малорезультативной. Николас Фюлькруг отличился на 36-й минуте, и этот гол стал единственным в игре. И «ПСЖ», и «Боруссия» в дальнейшем часто и опасно атаковали, но в завершающий момент всё время чего-то не хватало. Несмотря на победу, фаворитом в этом противостоянии остаётся французская команда. Мне же кажется, что в ответном матче команды «дозабьют» то, что не влетело в первой игре. Предлагаю ставку: обе забьют + тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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