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«ПСЖ» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Париже

«ПСЖ» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Париже
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 1.5 за 1.70.

«Первая встреча закончилась сенсационно. Я не ожидал, что Париж не сможет забить. «Боруссия» сыграла здорово и вполне по делу добилась победы. Но теперь Дортмунд ожидает куда более сложная встреча в Париже, где команда Луиса Энрике будет максимально мотивированной и настроенной.

Энрике любит громкие заявления и абсолютно не допускает, что его команда может не пройти в финал Лиги чемпионов. Такая уверенность может передаться и самим футболистам. Тем более у «ПСЖ» есть Мбаппе, Дембеле и другие великолепные игроки линии нападения.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Может быть, сейчас у «ПСЖ» не такие звёздные футболисты, как Месси и Неймар в золотые годы. Однако мне Париж видится фаворитом. Думаю, что Париж сможет взять реванш за поражение в первом полуфинале», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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