«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Виктора Гусева на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: сухая победа «ПСЖ» за 3.00.

«В Дортмунде «Боруссия» победила со счётом 1:0 и могла забить ещё. Однако отличиться мог и «ПСЖ», у которого были две штанги. Дома немцам сильно помогли домашние трибуны. «Боруссия» победила дома. В гостях она может пойти в атаку. Но думаю, что немцы сыграют от обороны и постараются сохранить победный счёт.

Мбаппе ничего не сделал в первом матче с «Барселоной», но был хорош во втором. Мне кажется, ситуация может повториться и на этот раз. Это смешно, что он одной ногой в «Реале». Он профессионал и игрок высочайшего уровня, который претендует на «Золотой мяч». Ему по силам снова сказать своё слово.

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«ПСЖ» уже досрочно оформил титул в чемпионате Франции. В Лиге чемпионов были выбиты «Реал Сосьедад» и «Барселона». У парижан порядок на всех фронтах, но поражение в первом полуфинале обязывает их идти вперёд. «ПСЖ» мечтает о победе в Лиге чемпионов. У «Боруссии» тоже всё в полном порядке в национальном чемпионате. Дортмунд будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У немцев есть хорошие игроки, которые дадут бой парижанам.

Между прочим, команды уже играли в одной группе в этом сезоне. Сначала дома победил «ПСЖ», а в Дортмунде соперники поделили очки. Встречались они и в 2020-м. Тогда Боруссия победила дома, но в Париже «ПСЖ» добился нужного результата и прошёл дальше. Ситуация может повториться.

Мне кажется, для «ПСЖ» есть серьёзный шанс сыграть «на ноль». «Боруссия» сыграет от обороны и будет охранять добытый в первом матче счёт. Однако парижане остаются фаворитами даже после поражения. Теперь они играют дома и вполне могут пройти дальше», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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