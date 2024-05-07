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«ПСЖ» — «Боруссия»: ставка Дарьи Мироновой на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Боруссия»: ставка Дарьи Мироновой на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия».

Ставка: гол «ПСЖ» в первом тайме за 1.35.

«Марко Ройс, легенда «Боруссии», объявил о своём уходе из команды после 12 лет в составе Дортмунда. Какая красивая история может получиться с выходом в финал Лиги чемпионов. Дортмунд в этом сезоне, мягко говоря, слабоват в чемпионате и занимает лишь пятую строчку в таблице. Но в ЛЧ это совсем другая команда: прошла грозный «Атлетико» в 1/4 финала и в первом матче полуфинала против парижского гранда смотрелась как минимум на равных. Случались вспышки превосходства. Достойная домашняя победа 1:0 дарит надежду фанатам «Боруссии» на выход в финал.

Но важно понимать, насколько талантлива линия атаки парижан. В ответном матче они побегут в атаку с первых минут и будут наносить большое количество ударов. Главный вопрос — выстоит ли оборона во главе с вратарём Кобелем? Сага Мбаппе с его уходом из «ПСЖ» длится очень долго, но, скорее всего, этим летом она закончится. Инсайдеры активно отправляют его в «Реал».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» выглядит фаворитом ответного матча за счёт своей сильной атакующей линии. Но есть ощущение, что финал этой Лиги чемпионов разыгрывается во второй паре между «Реалом» и «Баварией», так как в ней мы видим футбол совсем другого качества. Поверим в резкий и быстрый старт парижан с голом в первом тайме», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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