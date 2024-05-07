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«ПСЖ» — «Боруссия» Д: прогноз «Чемпионата» на полуфинальную игру Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Боруссия» Д: прогноз «Чемпионата» на полуфинальную игру Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

Первый матч дортмундцы выиграли со счётом 1:0. Результат не закономерен, и не потому, что чёрно-жёлтые не заслужили победы. Дело в том, что забитых мячей должно было быть гораздо больше. Команды создали просто огромное количество моментов, но не сумели конвертировать их в голы.

Парижане дважды в одном эпизоде попали в штангу, а также нанесли много ударов из выгодных позиций в молоко. Подопечные Луиса Энрике слишком торопились. Принятие поспешных решений приводило к ошибкам, которыми весьма неплохо пользовались чёрно-жёлтые.

Много моментов загубил Усман Дембеле. Сокомандники, в частности Килиан Мбаппе, регулярно выводили его на ударные позиции. Взаимопонимание между звёздными французскими нападающими на высшем уровне. Они очень классно комбинировали и непринуждённо обыгрывали защитников дортмундцев.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нападение «Боруссии» устроило защитникам «ПСЖ» не менее серьёзное испытание. Марсель Забитцер, Джейдон Санчо, Юлиан Брандт и Никлас Фюллькруг постоянно создавали опасность у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. У лучшего бомбардира чёрно-жёлтых был шикарный шанс увеличить преимущество в счёте на 60-й минуте.

Ответный матч должен получиться результативнее первого. В этот раз клубы, может, и не создадут так много моментов, но дела с реализацией должны наладиться. Парижане и дортмундцы уже знают, чего ждать. Они лучше знакомы со слабыми сторонами друг друга. Ждём от техничных форвардов обеих команд яркое выступление и голы.

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