Бонус до 100 000 рублей к матчу Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д!

7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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Первый матч дортмундцы выиграли со счётом 1:0. Результат не закономерен, и не потому, что чёрно-жёлтые не заслужили победы. Дело в том, что забитых мячей должно было быть гораздо больше. Команды создали просто огромное количество моментов, но не сумели конвертировать их в голы.

Парижане дважды в одном эпизоде попали в штангу, а также нанесли много ударов из выгодных позиций в молоко. Подопечные Луиса Энрике слишком торопились. Принятие поспешных решений приводило к ошибкам, которыми весьма неплохо пользовались чёрно-жёлтые.

Ответная встреча должна получиться результативнее. Парижанам необходимо сравнять счёт по итогам двух матчей. На домашней арене они наверняка будут суетиться гораздо меньше. Поддержка родных трибун даст красно-синим необходимый заряд уверенности и спокойствия.

Впрочем, дортмундцы уже показали, что им есть чем ответить обладающим большими резервами парижанам. Они весьма прилично прибавили. Чёрно-жёлтые проиграли только 3 из 18 последних матчей в чемпионате Германии, а также пять раз сыграли вничью.

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