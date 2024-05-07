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Букмекеры оценили шансы Панарина забить «Каролине» во втором матче серии НХЛ

Букмекеры оценили шансы Панарина забить «Каролине» во втором матче серии НХЛ
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8 мая состоится второй матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Каролина». Начало встречи запланировано на 2:00 мск.

Первый матч «Рейнджерс» выиграли со счётом 4:3, захватив лидерство в серии. Автором победной шайбы стал Артемий Панарин.

Эксперты отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех клуба из Нью-Йорка оценён экспертами в 2.63. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.35.

При этом аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88.

Итоговая победа «Рейнджерс» идёт за 2.05, победа «Харрикейнз» с учётом овертайма — за 1.88.

Ставки на гол Артемия Панарина принимаются за 1.85.

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